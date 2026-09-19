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Ayvatlar’da kavun üretimi sahneye çıktı: festivalde ödüller verildi

Manisa'nın Kula ilçesi Ayvatlar'da düzenlenen 2. Kavun Festivali, yarışma ve etkinliklerle yöresel tarımı tanıttı; üreticiler altınla ödüllendirildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ayvatlar’da kavun üretimi sahneye çıktı: festivalde ödüller verildi

Ayvatlar’da ikinci kavun festivali yoğun ilgi gördü

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Kavun Festivali, bölge üretimini ön plana çıkaran etkinliklerle tamamlandı. Gün boyu süren programda yöresel değerler, üreticilerin ürünleri ve Ayvatlar'da yetiştirilen kavunlar tanıtıldı; etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışma ve ödül töreni:

Festivalin en dikkat çeken bölümü En Lezzetli Kavun Yarışması oldu. Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kula Ziraat Odası tarafından oluşturulan jüri, yarışmaya katılan kavunları görünüm, koku, tat ve olgunluk gibi kriterler üzerinden değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren üreticilere çeyrek ve gram altın takdim edilerek emekleri ödüllendirildi ve tarımsal üretimin önemi vurgulandı.

Organizasyon ve katılımcılar:

Etkinlik, Ayvatlar Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi, Kula Ziraat Odası ve sponsorların katkılarıyla gerçekleştirildi. Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayvatlar Mahalle Muhtarı Ali Uğurlu, festivalin bu yıl ikinci kez düzenlendiğini belirterek etkinliğin mahalledeki tarımsal üretimin tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti. Uğurlu, festivalin geleneksel hale getirilerek önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ise bölgedeki üretimin ve yerel değerlerin tanıtılmasının önemine dikkat çekerek üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ve yarışmalarla festival, Ayvatlar Mahallesi'nde tarımsal üretim ile yöresel değerlerin tanıtılmasına yönelik bir buluşma olarak tamamlandı. Organizatörler etkinliğin hem üreticilere hem de bölge tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNE BAĞLI AYVATLAR MAHALLESİ’NDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KAVUN FESTİVALİ...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNE BAĞLI AYVATLAR MAHALLESİ’NDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KAVUN FESTİVALİ, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FESTİVALDE BÖLGENİN TARIMSAL ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLE AYVATLAR’DA YETİŞTİRİLEN KAVUNLAR TANITILIRKEN, ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE VATANDAŞLARA KEYİFLİ BİR GÜN YAŞATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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