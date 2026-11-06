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Azdavay'da kutsal yolculuğa hazırlık: 48 kişilik umre kafilesine eğitim

Azdavay'da 48 kişilik umre kafilesine İlçe Müftülüğü koordinasyonunda ibadet usulleri, rehberlik ve sağlık-hijyen eğitimi verildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Azdavay'da kutsal yolculuğa hazırlık: 48 kişilik umre kafilesine eğitim

hazırlık semineri gerçekleştirildi

Azdavay İlçe Müftülüğü koordinesinde kutsal topraklara gitmek üzere oluşturulan 48 kişilik umre kafilesi için bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Uzun yıllar aradan sonra ilçeden yeniden bir umre grubunun oluşturulması, katılımcılar ve yakınları arasında belirgin bir sevinç ve heyecan yarattı. Programda hem manevi hazırlığa hem de yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken pratik konulara odaklanıldı.

ibadet ve rehberlik eğitimi:

Umre yolculuğunda rehberlik ve grup hocalığı görevlerini İlçe Vaizi Mustafa Lekesiz ile emekli din görevlisi Ayhan Bakır üstlendi. Eğitim seminerinde umre ibadetlerinin usul ve esasları, ziyaretlerde dikkat edilecek temel adımlar ve kutsal topraklarda karşılaşılabilecek uygulamalara ilişkin yönlendirmeler yapıldı. Katılımcıların soruları yanıtlandı ve uygulamalı anlatımlarla manevi yolculuğa hazırlanma süreci desteklendi.

sağlık ve hijyen bilgilendirmesi:

İlçede görevli Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından umrecilere yönelik sağlık eğitimi verildi. Eğitim kapsamında yolculuk süresince dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, temel sağlık bilgileri ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Seminer sırasında katılımcılara çeşitli ikramlar sunularak samimi bir ortam oluşturuldu ve program sonunda katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE 48 UMRE KAFİLESİ, KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEDEN ÖNCESİNDE EĞİTİM...

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE 48 UMRE KAFİLESİ, KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEDEN ÖNCESİNDE EĞİTİM VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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