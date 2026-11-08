Dolar 50,1751 +0,08%
Euro 56,0356 +0,29%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,69 +0,98%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Azerbaycan lideri birlik çağrısıyla uyarıda bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke içindeki birlik ve kardeşliğin sarsılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak dış müdahalelere karşı uyardı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Azerbaycan lideri birlik çağrısıyla uyarıda bulundu

liderin mesajı ve vurgusu:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülke birliği ve kardeşliğinin korunmasına ilişkin sert ve net bir mesaj verdi. Konuşmasında "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

iletilen ana fikir ve anlamı:

Bu sözler, iç politikada birlik çağrısı ile dış müdahalelere karşı direnme kararlılığını bir arada yansıtıyor. Liderin kullandığı dil, toplum içindeki dayanışmayı öne çıkarırken, olası bölücü girişimlere karşı toplumsal uyanıklık çağrısı içeriyor.

Mesaj, toplumun bir arada durması gerektiğine dair güçlü bir hatırlatma niteliği taşıyor ve birlik vurgusu üzerinden kamuoyuna güven vermeyi amaçlıyor.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: &quot;Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz."

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arabuluculuk süreci durdu: Arakçi ara seçimlerin görüşmeleri sekteye uğrattığını...
images

Bakan nikah şahidi oldu, genç çifte çocuk sahibi olmalarını tavsiye etti
images

Trump: görüşmeler ilerlerse iran'a yeni saldırıların gerekmeyeceğini söyledi
images

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz