Dolar 49,2102 +0,02%
Euro 55,2100 +0,23%
Bist 12.111,23 -0,10%
Altın Gram 6.570,01 +0,29%
EUR/USD 1,1191 -0,08%
Brent Petrol 104,20 +3,99%
--°

Azerbaycan mahallesinde yeni dükkanlarla yeniden canlanan ticaret

Kahramanmaraş'ta yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'ndeki iş yerlerinin tamamlanmasıyla esnaf kepenk açtı, mahallede günlük ticaret yeniden başladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 10:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Azerbaycan mahallesinde yeni dükkanlarla yeniden canlanan ticaret

Azerbaycan mahallesinde sokaklar yeniden canlandı:

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinde, Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan bin 183 konut ve bin 595 iş yeri'nin bulunduğu mahallede yaşam alanları dolmaya başladı. Uzun süre sessiz kalan sokaklarda market, çay ocağı ve çeşitli küçük işletmeler sırayla kepenk açtı ve bölge yeniden ekonomik hareketlilik kazandı.

Esnaftan teşekkür ve beklenti:

Mahallede dükkanını açan esnaflar, kısa sürede tamamlanan inşa çalışmalarına teşekkür ediyor. Esnaf Nisanur Kaman, "Devletimiz çok kısa sürede tekrardan şehrimizi ayağa kaldırdı. Binalar inşa edilip dükkanlar ortaya çıktı. Bizler de market olarak açtık. Devletimize çok teşekkür ederiz. İnsanların buralara gelmesini bekliyoruz" dedi.

Duran Çetinkaya ise depremde yıkılan iş yerinin yerine yeni iş yerinin teslim edildiğini belirterek, "Azerbaycan Mahallesinde iş yerim vardı ve depremden dolayı iş yerimiz yıkıldı. Devletimiz yeni işyerimizi teslim etti. Tüm arkadaşlara hayırlı olsun diyor tüm esnaflarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallede günlük hayatın işaretleri:

Sokaklardaki canlanma, mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını yerel işletmelerden karşılamaya başlamasıyla somutlaşıyor. Vatandaş Vakkas Turan, "Herkesi buralara bekleriz çok güzel yerler yapılmış" diyerek yeni yaşam alanlarına duyulan memnuniyeti aktardı. İş yerlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte sokaklarda hem ekonomik hem de sosyal hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.

Mahalledeki açılışların devam etmesi ve esnafın müşteri çekmesi, bölgenin toparlanma sürecine ivme kazandırıyor. Yerel ticaretin yeniden canlanması, hem günlük yaşamı kolaylaştırıyor hem de mahallede umut ve normalleşme işaretlerini güçlendiriyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN YENİDEN İNŞA EDİLEN AZERBAYCAN MAHALLESİ’NDE İŞ...

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN YENİDEN İNŞA EDİLEN AZERBAYCAN MAHALLESİ’NDE İŞ YERLERİNİN TAMAMLANMASIYLA ESNAFLARIN TİCARİ HAYATI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşil dönüşüm için Silopi'de ağaçlandırma çalışmaları başladı
images

Yaz aylarında yükselen risk: Diyarbakır'da anız yangınları yoğunlaştı
images

İncirliova’ya yeni hayat: Cumhuriyet Meydanı ve yeraltı otoparkında radye temel...
images

Samsun'da gençler geleceğin iklim gündemini COP31'e taşıyacak bildirge hazırladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe’de çöken binada yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı

Sapanca'da 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşü: Filistin'e destek ve çağrı

Şehzadeler’de süt kardeşim projesiyle 8 bin 40 litre süt ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı

CW Enerji'den entegre atılım: Fortune 500'de 63 basamakla 236. sırada

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı