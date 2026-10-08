Azerbaycan mahallesinde yeni dükkanlarla yeniden canlanan ticaret

Azerbaycan mahallesinde sokaklar yeniden canlandı:

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinde, Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan bin 183 konut ve bin 595 iş yeri'nin bulunduğu mahallede yaşam alanları dolmaya başladı. Uzun süre sessiz kalan sokaklarda market, çay ocağı ve çeşitli küçük işletmeler sırayla kepenk açtı ve bölge yeniden ekonomik hareketlilik kazandı.

Esnaftan teşekkür ve beklenti:

Mahallede dükkanını açan esnaflar, kısa sürede tamamlanan inşa çalışmalarına teşekkür ediyor. Esnaf Nisanur Kaman, "Devletimiz çok kısa sürede tekrardan şehrimizi ayağa kaldırdı. Binalar inşa edilip dükkanlar ortaya çıktı. Bizler de market olarak açtık. Devletimize çok teşekkür ederiz. İnsanların buralara gelmesini bekliyoruz" dedi.

Duran Çetinkaya ise depremde yıkılan iş yerinin yerine yeni iş yerinin teslim edildiğini belirterek, "Azerbaycan Mahallesinde iş yerim vardı ve depremden dolayı iş yerimiz yıkıldı. Devletimiz yeni işyerimizi teslim etti. Tüm arkadaşlara hayırlı olsun diyor tüm esnaflarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallede günlük hayatın işaretleri:

Sokaklardaki canlanma, mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını yerel işletmelerden karşılamaya başlamasıyla somutlaşıyor. Vatandaş Vakkas Turan, "Herkesi buralara bekleriz çok güzel yerler yapılmış" diyerek yeni yaşam alanlarına duyulan memnuniyeti aktardı. İş yerlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte sokaklarda hem ekonomik hem de sosyal hareketlilik gözle görülür şekilde arttı.

Mahalledeki açılışların devam etmesi ve esnafın müşteri çekmesi, bölgenin toparlanma sürecine ivme kazandırıyor. Yerel ticaretin yeniden canlanması, hem günlük yaşamı kolaylaştırıyor hem de mahallede umut ve normalleşme işaretlerini güçlendiriyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN YENİDEN İNŞA EDİLEN AZERBAYCAN MAHALLESİ’NDE İŞ YERLERİNİN TAMAMLANMASIYLA ESNAFLARIN TİCARİ HAYATI BAŞLADI