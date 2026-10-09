Azerbaycan transit koridorlarında orta vadede her yönde 15 milyon tona ulaşmayı hedefliyor

aliyev’den ulaşım ve transit hedeflerine ilişkin net mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin sınırlı katılımlı toplantısında ülkesinin transit taşımacılık vizyonunu paylaştı. Aliyev, orta vadeli hedeflerinin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney güzergahları üzerinden Azerbaycan’dan geçen yük taşımacılığını her bir yönde 15 milyon tona çıkarmak olduğunu belirtti.

toplantı ve ikili temasların etkisi:

Aliyev, konuşmasında Türkmenistan’ın dinamik gelişimini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. İki ülke arasındaki üst düzey temasların sıklaştığını hatırlatan Aliyev, 2025 yılının ağustos ayında Türkmenistan’ı ziyaret ettiğini; Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un geçen yıl iki kez Azerbaycan’a geldiğini ve bu yıl haziran ayında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov’un Azerbaycan’a devlet ziyareti gerçekleştirdiğini anımsattı. Aliyev, bu temasların ikili ilişkilere ivme kazandırdığını ifade etti ve BDT’nin kuruluşunun 35. yılının kutlandığını belirtti.

ulaşım hacmi, altyapı ve somut veriler:

Azerbaycan’ın modern ulaşım ve lojistik altyapısını adeta sıfırdan inşa ettiğini söyleyen Aliyev, ülkenin bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirdiğini kaydetti. Aliyev, 2026 yılının ilk yarısında Azerbaycan üzerinden geçen transit taşımacılık hacminin yüzde 10 artarak yaklaşık 8 milyon tona ulaştığını açıkladı ve bu ivmeyi orta vadede sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ayrıca Aliyev, Azerbaycan’ın 2027 yılında BDT’de eş başkanlık yapması kararını destekleyen ülke başkanlarına teşekkür ederek bunun ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Aliyev, ülkenin 2028 yılında BDT dönem başkanlığını üstlenmeye ve aynı yılın sonbaharında BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV TEMASLARI KAPSAMINDA, BAĞIMSIZ DEVLETLER TEŞKİLATI (BDT) DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ'NİN SINIRLI KATILIMLI TOPLANTISINA KATILDI.