Azerbaycan’da karabağ anısı: altıncı yılda şehitlere vefa

Azerbaycan genelinde 6. yıl anmaları yapıldı

Azerbaycan’da, Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020 tarihinde başlatılan 2. Karabağ Savaşı’nın 6. yıldönümünde şehitler anıldı. Ülke genelinde düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlar, şehit mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.

Bakü ve şehitliklerde törenler:

Başkent Bakü’deki 2. Fahri Hıyaban başta olmak üzere birçok şehitlikte bir araya gelen halk ve şehit yakınları, mezar başlarında anma gerçekleştirdi. Etkinliklerde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı; törensel katılıma 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın yanı sıra askeri yetkililer de iştirak etti.

Görüş bildiren katılımcılar, şehitlerin fedakârlığına vurgu yaparken gazilere ve güvenlik güçlerine şükranlarını iletti. Anma törenlerinde sıkça tekrarlanan dilekler arasında şehitlerin manevi huzura kavuşması ve gazilere sağlık temennileri yer aldı.

Ailelerin sözleri ve kayıpların hatırlanması:

Aileler, şehit yakınlarının çektiği uzun hasreti ve savaşın yarattığı kayıpları anlattı. Azerbaycan vatandaşı Ulvi Musayev, şehitlere rahmet dileyerek, "Şehitlerimiz, büyük bir mücadele ve kahramanlık göstererek bizlere eşsiz bir zafer miras bıraktılar" dedi ve gazilere sağlık dileğinde bulundu.

Güllü Guliyeva, kardeşi Ahmed Guliyev hakkında anılarını paylaşırken, kardeşinin 6 Ağustos 1993 tarihinde Füzuli'nin Mangalanata bölgesindeki tepelerde şehit olduğunu, naaşının tarafsız bölgede üç gün kaldıktan sonra 8 Ağustos tarihinde bulunduğunu ve defnedildiğini aktardı. Guliyeva, "Biz 29 yıl boyunca şehidimizin mezarına hasret kalmıştık" diyerek, 44 günlük savaş sırasında köylerinin 27 Eylül tarihinde özgürlüğe kavuştuğunu ve artık mezarı ziyaret edebildiklerini söyledi.

Guliyeva, sözlerini "Allah tüm şehitlerimizin makamını yüceltsin, ruhlarını şad eylesin" dileğiyle sürdürdü ve gaziler ile ordunun korunması için dualar etti.

Arazide kayıplar yaşayan bir başka aile fertleri arasında yer alan İlhame Guliyeva, eşleri Zöhrab Rasulov ile kardeşi Haneli Guliyev için duyduğu acıyı dile getirdi. İlhame Guliyeva, "Bugünlere gelmemiz için çok büyük bedeller ödendi" diyerek şehitlere minnet ve dualarını iletti.

Anma mesajları ve toplumsal yansıma:

Anma etkinliklerinin ortak mesajı, şehitlerin fedakârlığının unutulmaması ve gazilerin desteklenmesi oldu. Vatandaşlar ve yakınlar, özgürlüğün bedelini hatırlatarak ulusal birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Birçok katılımcı, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki gelişmeler sayesinde artık mezarlara ve köylere ulaşabildiklerini belirtti.

Törende dile getirilen dualar, şehitlere rahmet ve gazilere sağlık temennisini yineledi; anma programları boyunca birlik, minnet ve hatırlama duygusu öne çıktı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgaline karşı 27 Eylül 2020 tarihinde başlattığı 2. Karabağ Savaşı’nın 6. yıl dönümünde, şehit yakınları başta olmak üzere Azerbaycanlılar şehitlikleri ziyaret etti.