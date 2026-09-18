Azerbaycan’dan çok uluslu operasyon: suikast hazırlığındaki örgütün 10 üyesi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yürütülen soruşturmada, kamu ve din görevlilerine yönelik suikast düzenlemeye hazırlanan bir suç örgütü ortaya çıkarıldı. Yapılan açıklamaya göre, örgüte yönelik eş zamanlı müdahaleler 5 farklı ülkede gerçekleştirildi ve toplam 10 üye mahkeme kararıyla tutuklandı.

Açıklamada, şüphelilerin gizli görüşmelerinin ve telefon konuşmalarının kayda alınarak belgelendiği, örgüt üyelerinin hedef olarak belirledikleri kişilerin günlük güzergâhları ile koruma durumları hakkında sistemli şekilde bilgi topladıkları aktarıldı.

Soruşturmanın yönü ve elde edilen deliller:

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin hedeflerinin hareket alışkanlıklarını araştırdıkları ve suikastları takiben yurt dışındaki çatışma bölgelerine kaçmayı planladıkları tespit edildi. Belgelerde, kaçış ve bağlantı planları ile iletişim kayıtlarının soruşturmayı desteklediği kaydedildi.

DTX açıklamasında, örgüt üyelerinden birinin kripto para aracılığıyla, dini radikalizm temelli silahlı çatışmalara ve uluslararası terör örgütlerine finansman sağlanmasını organize ettiğinin belirlendiği bildirildi. Bu bulgular, delil bütünlüğünü güçlendiren istihbari ve operasyonel çalışmaların ürünü olarak sunuldu.

Uluslararası iş birliği ve yasal süreç:

Açıklamada ayrıca, diğer ülkelerin güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde örgütün uluslararası bağlantılarının daşlaştirildiği ifade edildi. Şüpheliler hakkında Azerbaycan Ceza Kanunu çerçevesinde, terörün finansmanı, suç örgütü oluşturma ve devlet veya kamu görevlisinin hayatına suikast düzenlemeye hazırlanma suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı ve tutuklama kararlarının alındığı bildirildi.

DTX, soruşturmanın ve operasyonel çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, davayla ilgili ilave delillerin toplanması ve uluslararası koordinasyonun devam edeceğini belirtti. Yetkililer, olayın ülke güvenliği açısından ciddiyetini koruduğunu ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), Azerbaycan'da kamu ve din görevlilerine yönelik suikast düzenlemeye hazırlanan suç örgütüne yönelik 5 ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgütün 10 üyesinin tutuklandığını açıkladı.