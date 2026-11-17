Sezonun özeti:

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, 2026 sezonunda Osmangazi Belediyesi'ni ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Zorlu parkurlarda sergilediği performans ve istikrarlı mücadeleyle motor sporlarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Keskin, Osmangazi'ye büyük gurur yaşattı.

Uluslararası zaferler:

Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında katıldığı organizasyonlarda önemli dereceler elde etti. İtalya'da düzenlenen Rally Di Roma Capitale ve Çekya'da gerçekleştirilen Czech Barum Rally Zln yarışlarında RC5 kategorisinde birincilik kazanan pilot, bu başarılarla uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Türkiye ralli şampiyonası ve sezon sonu:

Avrupa'daki üstün performansını Türkiye Ralli Şampiyonası'na taşıyan Keskin, sezonun son ayağı olan İstanbul Rallisi'nde kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında üçüncülük elde etti. 2026 sezonunu ise RC5 ikinciliği ve kadın pilotlar ikinciliği ile tamamlayarak takvimdeki yerini sağlamlaştırdı.

Osmangazi'den tebrik:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kübra Denizci Keskin'i elde ettiği derecelerden dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi. Belediye temsilcisi olarak taşınan gurur, Keskin'in şehrin spor kimliğine katkısını yeniden gözler önüne serdi.

Keskin'in 2026 performansı, sadece kazanılan derecelerle değil; azmi, kararlılığı ve mücadeleci ruhu ile de dikkati çekti. Başarılı sezon, genç sporcular için de ilham kaynağı olurken, Osmangazi'nin motor sporlarındaki görünürlüğünü artırdı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİNİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN DÜNYANIN İLK VE TEK ENGELLİ KADIN RALLİ PİLOTU KÜBRA DENİZCİ KESKİN, 2026 SEZONUNDA AVRUPA VE TÜRKİYE’DE KATILDIĞI ŞAMPİYONALARDA ELDE ETTİĞİ DERECELERLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ