Azimle yürüdü, tıp fakültesini tam bursla kazandı: Muhammed Kasım Yaylı'nın hikayesi

Muhammed Kasım Yaylı, engellere rağmen tıp yolunda

Muhammed Kasım Yaylı, Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 20 yaşında bir genç. Doğumda yüzde 68 bedensel engeli bulunan Yaylı, 5 yaşından itibaren başladığı fizik tedavi ve toplam 15 yıl süren rehabilitasyon programını hiç aksatmadı. Yıllar içinde aşama kaydederek desteksiz, kendi başına yürümeyi başaran genç, eğitim hayatını da aksatmayarak fen lisesinden mezun oldu ve Ankara’da özel bir üniversitenin tıp fakültesine tam burslu kabul edildi.

rehabilitasyon süreci:

Yaylı’nın fizik tedavi sürecini yakından takip eden fizyoterapist Muhammet Furkan Ayvalı süreci şöyle özetliyor: 'Muhammed Kasım kardeşimiz çok azimli bir insan. Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor. Onun da meyvesini fizik tedavi anlamında da sonuna kadar aldığını düşünüyorum.' Bu düzenli ve sistemli çalışmanın, Yaylı’nın hareket kabiliyetinde belirgin iyileşme sağlaması açısından belirleyici olduğu vurgulanıyor.

eğitim ve hedefler:

Yaylı, akademik hedefini de aynı kararlılıkla takip etti. Kendi ifadesiyle, 'Doktorluk her zaman kalbimdeki meslekti. Bu amaçla çalışarak orayı kazandım. Günde en az 5-6 saat kadar çalışarak başardım.' Fen lisesi mezunu genç, ilk kez girdiği üniversite sınavında istediği sonucu alarak tıp fakültesini tam burslu kazandı. Öğretmeni Çağlar Canel ise, 'Derslerini, seanslarını hiç aksatmadan sürekli fizik tedavisini aldı. İlk geldiğinde destekle yürüyordu; aşama kaydederek desteksiz, bağımsız olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Ondaki gelişim takdire şayan bir duygu. Gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz.' diyerek hem fizyoterapi hem eğitim sürecindeki emeği ve ilerlemeyi takdir etti.

Yaylı’nın hikayesi, uzun soluklu rehabilitasyonun ve düzenli çalışmanın kişisel hedeflere ulaşmada nasıl belirleyici olabileceğini gösteriyor. Hem sağlık alanındaki kazanımı hem de tıp eğitimi yolunda attığı adımlar, çevresindekiler için örnek teşkil ediyor.

SULUOVA İLÇESİNDE YAŞAYAN BEDENSEL ENGELLİ GENÇ MUHAMMED KASIM YAYLI, TIP FAKÜLTESİNİ TAM BURSLU KAZANDI.