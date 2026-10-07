Azimleriyle örnek olan siyam ikizleri Kahramanmaraş'ta görevlerini sürdürüyor

Vali ve il müftüsünün ziyareti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nu ziyaret etti. Ziyarette kardeşlerin eğitimleri ve iş yaşamına geçiş süreçleri ele alındı.

Eğitim süreci ve destek

Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın ilgisi ve destekleriyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitimlerini tamamladı.

İstihdam ve toplum için örnek oluşları

İkizler şu anda Kahramanmaraş İl Müftülüğü'nde kütüphane görevlisi olarak görev yapıyor. Kahramanmaraş Valiliği'nin sosyal medya paylaşımında, Ayşe ve Sema'nın azimleri, hayata bağlılıkları ve çalışma heyecanlarının topluma örnek olduğu vurgulandı.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER, İL MÜFTÜSÜ DR. HASAN HÜSEYİN GÜLLER İLE BİRLİKTE SİYAM İKİZLERİ AYŞE VE SEMA TANRIKULU'NU ZİYARET ETTİ