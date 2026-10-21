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Aziz Sancar'ın adı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla buluştu; salona adı verildi ve yeni araştırmasını paylaştı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aziz Sancar'ın adı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşatılacak

Program ve buluşmanın içeriği:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Bilimin Işığında Aziz Sancar ile Sağlık Çalışanları Buluşması' programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını ve meslek hayatına dair deneyimlerini paylaştı. Katılımcılara ilk kez Mersin Şehir Hastanesi'nde sunduğu 'DNA Repair by Dual Incisions in the Three Kingdoms of Life' başlıklı yeni araştırmasının bulgularını aktardı.

Konferans salonuna ad verilmesi:

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, etkinliğin açılışında Sancar'ı ağırlamaktan duydukları gururu dile getirdi. Ballı, bu buluşmanın hastanenin kurumsal hafızasında kalıcı bir anı bırakacağını vurgulayarak sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti. Ballı'nın sözleri arasında 'İmkansız diye bir şey yoktur; çalışmak, vazgeçmemek, özveri ve memlekete vefa vardır' ifadesi öne çıktı. Ayrıca Ballı, Sancar'a yoğun programına rağmen Mersin'e ayırdığı zaman için teşekkür ederek, 'Hoş geldiniz, gurur verdiniz, onur verdiniz' dedi.

İl sağlık müdürlüğünün değerlendirmesi ve kapanış:

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Sancar'ın başarı hikayesinin emek, sabır ve kararlılığın önemini gösterdiğini belirtti. Ekici, Sancar'ın başarılı bir bilim insanını 'bilgiye dayalı yetenek, delice çalışmak ve başarısızlık karşısında pes etmemek' sözleriyle tanımladığını hatırlatarak, genç hekimler ve sağlık çalışanları için bu mesajların ilham verici olduğunu vurguladı. Program, Prof. Dr. Aziz Sancar'a sunulan plaket, kitap imza etkinliği ve katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ PROF. DR. AZİZ SANCAR, MERSİN ŞEHİR HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA...

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ PROF. DR. AZİZ SANCAR, MERSİN ŞEHİR HASTANESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK BİLİMSEL ÇALIŞMALARINI VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI. PROGRAM KAPSAMINDA HASTANENİN KONFERANS SALONUNA PROF. DR. AZİZ SANCAR’IN ADI VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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