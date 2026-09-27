aziz yıldırım: kulübün malına sahip çıkılmadı, hesaplaşma zamanı

genel kurulda sert eleştiriler

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Faaliyet ve denetim raporlarının okunup görüşülmesinin ardından kürsüye çıkan Başkan Aziz Yıldırım, kulübün mali ve hukuki haklarının burada tartışılması gerektiğini belirtti. Yıldırım, bir yıl sonra görevi bırakmayı planladığını ancak mevcut ve önceki yönetimlerin uygulamalarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, medyadan değil burada gerçeklerin öğrenileceğini vurguladı ve doğru olduğuna inandığı için herhangi bir ibradan veya mahkemeden çekinmediğini ifade etti. Konuşmasında takımın başarısına, teknik ekibe ve özellikle Oğuz Çetin ile birlikte elde edilen başarılara atıfta bulundu.

transfer ve ödemeler: ödenmeyen taksitler ve cezalar:

Başkan, önceki yönetimi oyuncu transferleriyle ilgili eksik ödemeler nedeniyle eleştirdi. En-Nesyri konusuna değinen Yıldırım, transferin Ali Koç tarafından 19 milyon euro bedelle gerçekleştirildiğini, bunun 6 milyon euroluk kısmının bonservisinin ödenmediğini ve nisan ayında gelen taksitin önceki yönetimce ödenmediğini söyledi. UEFA'dan gelen yazının ardından ödemenin yapıldığını, bu sürecin kulübe ceza getirdiğini ve mevcut yönetim olarak bu ödemeyi üstlendiklerini anlattı.

Yıldırım ayrıca Sidiki Cherif satışından ve bazı aracıların katkısından söz ederek Hasan Çetinkaya, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'e teşekkür etti. Bir oyuncunun tanıdık vasıtasıyla 25 milyon euroya satıldığını, ancak oyuncunun sahada görev yapamadığını belirtti. Tüm bu işlemlerin gelir ve giderleri kulüp üyelerine ayrıntılı olarak anlatacağını duyurdu.

üniversite ve malvarlığı: medicana iddiası ve uzayan süreçler:

Yıldırım konuşmasında Fenerbahçe Üniversitesi'nin mülkiyetiyle ilgili sert eleştiriler yöneltti. Üniversitenin artık Medicana'nın olduğunu, bu durumun geçerli olduğunu düşündüğü hak kayıplarına işaret ettiğini söyledi. Yönetimi suçlayarak kulübe ait malvarlığına yönelik bir çökme iddiasında bulundu ve bu tür işlemlere karşı sert duracaklarını vurguladı: "Bizim olduğumuz yerde kimse Fenerbahçe malına çökemez".

Yıldırım ayrıca bir alacak için sürecin neden on yıl uzatıldığını sorguladı ve bu süreçlerin kulübün lehine çözümlenmediğini eleştirdi. Konuşmasında kasadaki nakit durumuna da değinerek kulüpte şu anda 77 milyon euro civarında para bulunduğunu açıkladı.

Son bölümde önceki dönem yönetim kurulu üyelerini açıkça sorumlu tuttuğunu belirten Yıldırım, bu nedenle söz konusu yönetimi ibra etmeyeceğini ve anonim şirket statüsünde de aynı tutumu göstereceğini bildirdi. Hataların birlikte düzeltilmesi çağrısında bulundu ve önceki dönem yönetim kurulu üyesi İlker Aksun'u sahneye davet ederek bilgi vermesini istedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kurulda önceki dönem yönetim kurulu üyelerini eleştiride bulundu. Yıldırım, oyuncu transferlerinde ödenmeyen taksitlere değinirken, sarı-lacivertlilerin mallarına sahip çıkılmadığı için önceki yönetimi ibra etmeyeceğini söyledi.