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aziziye jeotermal potansiyelini bilimsel verilerle haritalıyor

Aziziye Belediyesi, KUDAKA'nın 2026 Fizibilite Desteği ile Ilıca ve çevresinde five mahallede jeotermal kaynakları uluslararası standartlarda haritalayacak çalışmayı başlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

aziziye jeotermal potansiyelini bilimsel verilerle haritalıyor

aziziye’de kapsamlı jeotermal fizibilite çalışması başladı

Aziziye Belediyesi, ilçenin yeraltı ısısını ve jeotermal kaynak potansiyelini bilimsel yöntemlerle ortaya koyacak geniş kapsamlı bir fizibilite projesini resmi olarak başlattı. Proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2026 Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı ve sözleşme KUDAKA'da imzalandı.

sözleşme ve yürütücüler:

Sözleşmeyi Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven imzaladı. Proje, Aziziye Belediyesi tarafından yürütülecek olup, çalışmaların uluslararası kabul görmüş standartlara göre yapılması hedefleniyor.

araştırma alanları ve amaçlar:

Fizibilite kapsamında Ilıca, Kahramanlar, Kayapa, Ağören ve Söğütlü mahalleleri öncelikli saha olarak belirlendi. Bu bölgelerde yapılacak araştırmalar ile jeotermal kaynakların varlığı ve dağılımı ileri jeofizik yöntemlerle haritalandırılacak.

Çalışma yalnızca kaynak tespitiyle sınırlı kalmayacak; bölgenin yeraltı jeolojik yapısı, tektonik özellikleri ve rezervuar sisteminin bütünüyle ortaya konması amaçlanıyor. Ayrıca, olası jeotermal akışkan dolaşımı belirlenecek ve termal enerjinin en verimli, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir şekilde nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin raporlar hazırlanacak.

Başkan Emrullah Akpunar, projenin ilçe ekonomisi ve yatırımlar için belirleyici bir altyapı sağlayacağını vurguladı. Akpunar, elde edilecek bilimsel verilerin Aziziye'ye yapılacak yeni yatırımlar için güçlü bir rehber olacağını belirtti.

KUDAKA desteğiyle gerçekleştirilecek bu fizibilite çalışması, ilçenin jeotermal zenginliklerinin planlı ve verimli kullanımı açısından adım niteliğinde görülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aziziye'nin yeraltı haritası eksiksiz bir şekilde ortaya konacak ve elde edilen veriler gelecekteki uygulamalar için temel oluşturacak.

AZİZİYE BELEDİYESİ, İLÇENİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİ BİLİMSEL YÖNTEMLERLE GÜN YÜZÜNE...

AZİZİYE BELEDİYESİ, İLÇENİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİ BİLİMSEL YÖNTEMLERLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAK DEV BİR PROJENİN STARTINI VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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