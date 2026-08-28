Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı

Konya Karatay'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, şüpheli A.Y. yakalandı ve gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı

Konya Karatay'da bıçaklama olayı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçaklandı. Olayda yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu grup içerisinden bir kişi, aynı isimli A.Y.'yi bıçakladı. Olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, kayıtlarda husumetli grubun karşılaşması, kavgaya dönüşmesi ve bir şahsın bıçaklanması anbean görülüyor.

soruşturmanın son durumu:

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlının adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

KONYA&#039;DA ARALARINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET BULUNAN KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK OLAY...

KONYA'DA ARALARINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET BULUNAN KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya...
images

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vur...
images

Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı: 50 personele yeni rütbe
images

Niamey'de silah ve patlama sesleri başkentte tedirginlik yarattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği

Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ergan’da gölde kürek: yüksek rakımda kano deneyimi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı