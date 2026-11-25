çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde olası taşkınları engellemek amacıyla il genelindeki dere ve kanallarda yürüttükleri çalışmalara hız verdi. Turgutlu ve Şehzadeler ilçe sınırında yer alan Azmak kurutma kanalında tamamlanan temizlik çalışmaları, özellikle İzzettin ve Sinirli mahalleleri ile Turgutlu Ovası’ndaki tarım arazilerinin korunmasını hedefliyor.

Çalışmalar, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, kanal içindeki birikintileri ve engelleri temizleyerek suyun düzenli akışını sağlayacak önlemleri aldı; böylece yoğun yağışlarda taşkın riski azaltıldı.

başkanın açıklaması:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tamamlanan çalışmayla ilgili olarak çiftçilerin emeğini korumaya odaklandıklarını belirtti. Dutlulu, "Çiftçimizin alın teri sular altında kalmasın diye kış gelmeden önlemimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı Turgutlu ve Şehzadeler sınırındaki Azmak kurutma kanalında temizlik çalışmalarımızı tamamladık. İzzettin ve Sinirli mahallelerimizdeki binlerce dönüm tarım arazisini ve çiftçimizin emeğini korumak için yaptığımız çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çiftçimizin emeği, toprağımızın bereketi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

çiftçilerin tepkileri ve önceki zararlar:

Geçen kış Irlamaz Deresi’nin yüksek debiyle bölgeye ulaşması sonucu bölgedeki binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalmıştı. Yaşanan taşkınlarda ürün ve tarımsal ekipman kayıpları meydana geldi; bölge çiftçileri yürütülen temizlik çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi.

Bölge çiftçilerinden Necdet Duru, "Bu bölgenin çiftçilerindenim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’dan ve MASKİ’den Allah razı olsun. Memnunum demek yetersiz kalır. Geçen sene burada 3 binden fazla tarla su altında kaldı, vatandaşlar mağdur oldu. Benim de 25 dönüm ıspanağım zarar gördü. Yapılan iş gerçekten anlatılmaz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer çiftçi İbrahim Efe ise geçen yıl üç kez su baskını yaşadıklarını aktararak, "Geçen sene üç kez arazimiz, damımız ve çiftliğimiz sular altında kaldı. Yaklaşık 700-800 bin liralık gübrem vardı, hepsi suyun içinde kaldı. Bu sene inşallah aynı sıkıntıları yaşamayacağız. Kanalımız temizleniyor. Yapandan, yaptırandan, yardımcı olandan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü ve MASKİ İlçe Şefi Tekin Çakmak da dere yatakları ve kanalların düzenli su akışını sağlamak, muhtemel su baskınlarını önlemek ve çevre sağlığını korumak amacıyla temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ, KIŞ ÖNCESİ TAŞKIN RİSKİNE KARŞI TURGUTLU VE ŞEHZADELER SINIRINDAKİ AZMAK KURUTMA KANALINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.