Azmin simgesi: Muhammed Ali Aydın Mudanya triatlonunda

Mudanya finalinde paratriatlonda dikkat çeken mücadele

19-20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 2026 Türkiye Triatlon Kupası Finali, Mudanya’da paratriatletlerin performanslarına da ev sahipliği yaptı. Organizasyonun erkekler kategorilerinde yer alan sporcular arasında Erkekler PTS2 kategorisinde yarışan Muhammed Ali Aydın, hem parkurdaki kararlılığı hem de spor tutkusuyla iz bırakan isimlerden biri oldu.

parkur ve yarış süreci:

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurda Aydın, doğuştan bir kolu ve iki bacağı bulunmayan bir paratriatlet olarak yarıştı. Yarış boyunca parkuru tamamlamak için gösterdiği çaba etkinlikteki önemli anlardan birini oluşturdu ve Aydın mücadeleyi başarıyla tamamladı. Parkuru tamamlamasının ardından madalyasını Mudanya Belediye Başkanı Denizli Alkış’ın elinden aldı.

spor tutkusu ve gelecek hedefleri:

Yarış sonrasında değerlendirmelerde bulunan Aydın, triatlon sporuna olan ilgisini, spora başladığı süreci ve karşılaştığı zorlukları anlattı. Daha önce yüzme branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan Aydın, triatlonda da ilerlemeyi ve daha büyük organizasyonlarda mücadele etmeyi hedefliyor. Kendi ifadesiyle triatlonun yalnızca derece elde etmekten ibaret olmadığı, kişisel gelişim ve dayanıklılığın öne çıktığı bir alan olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin farklı kentlerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Aydın’ın performansı, izleyenlerin hafızasında kaldı. Mudanya’daki parkuru tamamlayan sporcu için bu deneyim, hem yarış disiplini hem de motivasyon açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

Organizasyonda öne çıkan bu mücadele, azim, kararlılık ve spor sevgisi temasını somutlaştırdı; Aydın’ın hikayesi, paratriatletlerin sahadaki varlığını ve spora bakışını yeniden gündeme taşıdı.

2026 MUDANYA TRİATLONU TÜRKİYE KUPASI FİNALİ’NDE MÜCADELE EDEN MUHAMMED ALİ AYDIN, AZMİ VE SPOR TUTKUSU İLE ORGANİZASYONUN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN OLDU.