Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Azmin simgesi: Muhammed Ali Aydın Mudanya triatlonunda

Doğuştan bir kolu ve iki bacağı olmayan paratriatlet Muhammed Ali Aydın, 19-20 Eylül 2026 Mudanya finalinde parkuru tamamlayıp madalya aldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Azmin simgesi: Muhammed Ali Aydın Mudanya triatlonunda

Mudanya finalinde paratriatlonda dikkat çeken mücadele

19-20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 2026 Türkiye Triatlon Kupası Finali, Mudanya’da paratriatletlerin performanslarına da ev sahipliği yaptı. Organizasyonun erkekler kategorilerinde yer alan sporcular arasında Erkekler PTS2 kategorisinde yarışan Muhammed Ali Aydın, hem parkurdaki kararlılığı hem de spor tutkusuyla iz bırakan isimlerden biri oldu.

parkur ve yarış süreci:

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurda Aydın, doğuştan bir kolu ve iki bacağı bulunmayan bir paratriatlet olarak yarıştı. Yarış boyunca parkuru tamamlamak için gösterdiği çaba etkinlikteki önemli anlardan birini oluşturdu ve Aydın mücadeleyi başarıyla tamamladı. Parkuru tamamlamasının ardından madalyasını Mudanya Belediye Başkanı Denizli Alkış’ın elinden aldı.

spor tutkusu ve gelecek hedefleri:

Yarış sonrasında değerlendirmelerde bulunan Aydın, triatlon sporuna olan ilgisini, spora başladığı süreci ve karşılaştığı zorlukları anlattı. Daha önce yüzme branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan Aydın, triatlonda da ilerlemeyi ve daha büyük organizasyonlarda mücadele etmeyi hedefliyor. Kendi ifadesiyle triatlonun yalnızca derece elde etmekten ibaret olmadığı, kişisel gelişim ve dayanıklılığın öne çıktığı bir alan olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin farklı kentlerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Aydın’ın performansı, izleyenlerin hafızasında kaldı. Mudanya’daki parkuru tamamlayan sporcu için bu deneyim, hem yarış disiplini hem de motivasyon açısından önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

Organizasyonda öne çıkan bu mücadele, azim, kararlılık ve spor sevgisi temasını somutlaştırdı; Aydın’ın hikayesi, paratriatletlerin sahadaki varlığını ve spora bakışını yeniden gündeme taşıdı.

2026 MUDANYA TRİATLONU TÜRKİYE KUPASI FİNALİ’NDE MÜCADELE EDEN MUHAMMED ALİ AYDIN, AZMİ VE SPOR...

2026 MUDANYA TRİATLONU TÜRKİYE KUPASI FİNALİ’NDE MÜCADELE EDEN MUHAMMED ALİ AYDIN, AZMİ VE SPOR TUTKUSU İLE ORGANİZASYONUN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere
images

Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirl...
images

Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı
images

Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı