Azmin yaşı yok: 80 yaşındaki Bursa sakini atlet üç yarışı 20 günde tamamladı

Bursa'dan İstanbul'a 20 günde üç koşunun hikayesi

80 yaşındaki veteran atlet Ali Turan, Eker Run, Cumhuriyet Koşusu ve 48. İstanbul Maratonu dahil olmak üzere 20 gün içinde katıldığı üç ayrı yarışın tamamını bitirerek dikkat çekti. İleri yaşı ve yoğun takvimine rağmen düzenli antrenmanlarını sürdüren Turan, genç sporculara adeta meydan okudu.

yarış takvimi ve parkurlar:

Turan, ilk olarak 11 Ekim'de Bursa'da düzenlenen Eker Run kapsamında gerçekleştirilen 5 kilometrelik koşuda yer aldı. Ardından 25 Ekim'de yine Bursa'da yapılan Cumhuriyet Koşusu'nda aynı mesafeyi koştu. Son etapta ise 1 Kasım'da koşulan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nu tamamlayarak zorlu 42,195 kilometrelik parkuru bitirdi.

Toplamda Turan, 20 gün içinde 52 kilometreden fazla mesafe kat ederek disiplinli yaşamı ve düzenli antrenmanların meyvesini aldı. Organizasyonlar arasında mesafe, iklim ve parkur farklılıkları bulunurken veteran atlet pes etmedi ve finiş çizgisini geçti.

yarışın zorlukları ve toplumsal yankı:

48. İstanbul Maratonu, Asya ile Avrupa kıtalarını aynı parkurda birleştiren, dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olarak öne çıkıyor ve 143 ülkeden 45 binden fazla sporcuya ev sahipliği yaptı. Yarış sırasında elit atletler dahi zorlanırken, ön grupta başlayan Kenyalı Shadrack Kipkurui Kenduiywo 35. kilometreden sonra temposunu kaybetti. Buna karşın Ali Turan mücadeleyi bırakmayarak parkuru tamamladı.

Turan'ın peş peşe üç organizasyonda finiş görmesi spor camiasında takdir topladı. Yaşıtlarının çoğunun dinlenmeyi tercih ettiği dönemde bu performansı sergilemesi, veteran atletin spor disiplini ve kararlılığını bir kez daha gösterdi. Turan'ın örnek çabası, sporda süreklilik ve azmin önemine dikkat çekti.

BURSA'DA YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ VETERAN ATLET ALİ TURAN, 20 GÜN İÇERİSİNDE BİRİ MARATON OLMAK ÜZERE KATILDIĞI 3 AYRI KOŞUYU BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK GENÇ SPORCULARA ADETA MEYDAN OKUDU.