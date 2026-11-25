şehidin ocağına bayrak asıldı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi kırsalında meydana gelen kazada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait AS-532 tipi askeri eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Olayın ardından şehitlerden Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın ailesine acı haber verildi.

kaza ve şehit sayısı:

Edinilen bilgiye göre eğitim maksatlı olarak Eskişehir’den havalanan helikopter, Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. Kazada toplam 5 asker şehit olurken, şehitlerden birinin kimliği Mehmet Alp Gürdağ olarak tespit edildi.

evde alınan önlemler:

Şehadet haberinin ulaşmasının ardından şehit Gürdağ’ın ikamet ettiği binaya Türk bayrağı asıldı. Evin önünde herhangi bir durum olmasına karşı sağlık ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, bölgede de askeri personel görev aldı.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLI YÖRÜKAKÇAYIR MAHALLESİ KIRSALINDA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT AS-532 TİPİ ASKERİ EĞİTİM HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN 5 ASKERDEN HAVA PERSONEL ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ MEHMET ALP GÜRDAĞ'IN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI.