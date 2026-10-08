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Babadağ'da 94 yaşında gökyüzünü keşfetti: hayatının ilk uçuşu

Almanya'dan tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye Babadağ'da pilot eşliğinde ilk kez yamaç paraşütü yaptı; uçuş anı aksiyon kamerayla kaydedildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Babadağ'da 94 yaşında gökyüzünü keşfetti: hayatının ilk uçuşu

Babadağ'da unutulmaz ilk uçuş

Almanya'dan tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da hayatının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Babadağ'ın 1.900 metre rakımlı pistinden tecrübeli pilot Burak Pınar ile havalanan Kaya'nın uçuşu, paraşütteki aksiyon kamerası ile kaydedildi.

uçuştaki anlar:

Kalkışın rahat geçtiğini anlatan Yakup dede, havada kollarını açıp mutluluğunu dile getirdi ve "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi. Uçuş süresince keyifli anlar yaşayan Kaya, iniş sonrası çevresindekilere "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" sözleriyle duygularını paylaştı.

pilotun değerlendirmesi:

Tecrübeli pilot Burak Pınar, bu uçuşla Yakup dede'nin bugüne kadar yamaç paraşütü yapan en yaşlı yolcu olduğunu belirterek, "Her şey çok güzel geçti" ifadelerini kullandı. Kaya'nın cesareti ve uçuş boyunca gösterdiği keyif, çevredeki izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Uçuştan gelen görüntüler ve Yakup dede'nin sözleri, Babadağ'ın farklı yaş gruplarından ziyaretçilere sunduğu deneyimi gözler önüne serdi.

94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu

94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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