Babadağ’da öğretmenler günü buluşması

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler için bir yemek programı düzenlendi. Programa Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral katılarak, eğitimcilerle bir araya geldi.

Kumral’dan teşekkür ve vurgular:

Programda öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Kumral, mesleğin toplum ve gelecek üzerindeki önemine dikkat çekti. Kumral, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin mimarı olan, emekleriyle nice nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize katılımları için teşekkür ediyor; başta Babadağ’ımızdaki öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyoruz. Emekleriniz, fedakârlığınız ve yetiştirdiğiniz her bir değer için minnettarız. İyi ki varsınız" dedi.

Yerel buluşmanın önemi:

Etkinlik, yerel yönetimin eğitimcilere verdiği değerin göstergesi olarak değerlendirildi. Öğretmenlerle doğrudan iletişim kurulan program, ilçede eğitim gündeminin desteklenmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağladı.

DENİZLİ’NİN BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ.