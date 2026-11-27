çalışmaların kapsamı:

Babadağ Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

denetim ve açıklama:

Belediye Başkan Vekili Sait Çınar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çınar, "Babadağ’ımız için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Babadağ’ımızın her mahallesine hizmet ulaştırmak, ihtiyaçlara çözüm üretmek ve ilçemiz için değer katacak çalışmaları hayata geçirmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Çınar, "Babadağ için çalışıyor, Babadağ için üretiyoruz" sözleriyle belediyenin hizmet odaklı yaklaşımını özetledi.

DENİZLİ’NİN BABADAĞ İLÇESİ GENELİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SAİT ÇINAR, "BABADAĞ’IMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR" DEDİ.