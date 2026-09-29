Dolar 48,9940 +0,02%
Euro 55,5836 -0,22%
Bist 12.451,56 -1,12%
Altın Gram 6.581,31 +0,23%
EUR/USD 1,1340 -0,28%
Brent Petrol 97,58 -0,26%
--°

Babadağ’da yollar için beton hamlesi: üstyapı çalışmaları hızlandı

Babadağ Belediyesi, yağmur suyu geçişlerinde betonlama ve hasarlı geçişlerin iş makineleriyle onarımıyla ulaşım güvenliği ve konforunu artırıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Babadağ’da yollar için beton hamlesi: üstyapı çalışmaları hızlandı

üstyapı çalışmaları:

Babadağ Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla yağmur suyu geçişlerinin bulunduğu noktalarda betonlama, düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar; yeni beton geçişlerin oluşturulması, zamanla zarar gören yapıların iş makineleriyle onarımı ve mevcut altyapının güçlendirilmesini kapsıyor.

uygulama öncelikleri ve yöntemleri:

Ekipler, mahallelerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda yerinde tespit yaparak müdahaleyi planlıyor. Özellikle su geçişlerinin bulunduğu alanlarda yapılan betonlama ile karşıya ulaşım kolaylaştırılırken, daha önce inşa edilen ancak aşınma ya da deformasyon nedeniyle işlevini yitiren beton geçişlerde de iş makineleriyle düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Murat Kumral, çalışmaların ulaşım güzergahlarında ihtiyaç duyulan noktalarda sürdüğünü vurgulayarak, "Ulaşım güzergahlarında ihtiyaç duyulan noktalarda beton yol uygulamalarını sürdürüyoruz. Su geçişlerinin bulunduğu alanlarda karşıya ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan betonlama çalışmalarının yanı sıra, daha önce oluşturulan ve zaman içerisinde zarar gören beton geçişlerde de iş makinelerimizle düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yerinde tespit, hızlı müdahale ve çözüm odaklı anlayışla sürdürüyoruz. Babadağ bizim en büyük sevdamız" dedi.

BABADAĞ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA YAĞMUR SUYU...

BABADAĞ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA YAĞMUR SUYU GEÇİŞLERİNİN BULUNDUĞU NOKTALARDA BETONLAMA, DÜZENLEME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sırakapılar’da kente nefes aldıracak çevreci ve sosyal otopark projesi
images

Sağanak sonrası Karaçay Deresi'nin hızlı akışı Geyve yolunu çöktürdü
images

Antalya'nın yollarına 89 yeni hizmet aracı
images

Kemer kıyılarında yeni nesil temizlik: Çöp Kapar göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Schipkau'da 365 metrelik türbin enerji geleceğine yeni bir sınır çizdi

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı

Kütahya'da mahalleleri hareketlendiren akşam buluşmaları

Sırakapılar’da kente nefes aldıracak çevreci ve sosyal otopark projesi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan