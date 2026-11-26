Babaeski'de tarımsal bilgilendirme toplantısı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ilçe teknik personeli ile üreticiler bir araya geldi. Toplantıda genel tarımsal faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik temel yaklaşımlar ele alındı.

Toplantının odağı ve verilen bilgiler:

Görevliler, tarımsal üretimi artırmaya ve üreticilerin bilinç seviyesini yükseltmeye yönelik bilgilendirme yaptığı açıklamasında, katılımcılara bölgesel tarım uygulamaları hakkında rehberlik sundu. Teknik personel, üretim aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi ve üreticilerin sorularını yanıtladı.

Gelecek planları ve üreticilere çağrı:

Yetkililer, bu tür bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirterek üreticileri düzenli katılıma davet etti. Toplantıların amacının hem üretimi geliştirmek hem de üreticilerin güncel uygulamalar konusunda bilinçlenmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

BABAESKİ İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.