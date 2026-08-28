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Babaeski'de Ağayeri köyünde hububat deposu ağır hasar gördü

Ağayeri köyünde bir üreticiye ait nohut ve kuru fasulye deposunda çıkan yangın, itfaiye ile köylülerin müdahalesiyle söndürüldü; büyük maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Babaeski'de Ağayeri köyünde hububat deposu ağır hasar gördü

Babaeski'de hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde bir üreticiye ait hububat deposu ve paketleme alanında yangın çıktı. Depoda nohut ve kuru fasulye gibi ürünlerin depolandığı ve paketleme faaliyetlerinin yürütüldüğü öğrenildi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede depoyu sardı.

müdahale ve köylü desteği:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine köy sakinleri su tankeriyle destek verdi. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu depo ve paketleme alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi; içeride bulunan ürün ve ambalaj malzemeleri zarar gördü. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

BABAESKİ’DE HUBUBAT DEPOSU ALEVLERE TESLİM OLDU.

BABAESKİ’DE HUBUBAT DEPOSU ALEVLERE TESLİM OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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