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Babaeski'de işaret diliyle başlayan aşk evlilikle taçlandı

Simay Başaran ile Giray Kara, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sosyal medyada tanışıp, işaret diliyle duygularını paylaştıkları bir törenle evlendi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 20:23

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babaeski'de işaret diliyle başlayan aşk evlilikle taçlandı

Babaeski'de aşkın dili işaretti:

Simay Başaran ile Giray Kara, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sosyal medyada başlayan tanışıklıklarını evlilikle taçlandırdı. Genç çift, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenle dünyaevine girdi.

Sosyal medyadan sahneye:

Çiftin yolları sosyal medya üzerinden kesişti ve zamanla samimi bir ilişkiye dönüştü. Bir süre sonra evlenme kararı alan Simay ve Giray, düğünde sevdikleriyle bir araya gelerek bu kararlarını resmi hale getirdi. Ailelerin desteği ve davetlilerin hazır bulunması törene ayrı bir sıcaklık kattı.

Düğün anları ve ritüeller:

Düğünde mutluluklarını işaret diliyle ifade eden çift, duygularını misafirlerle paylaşırken büyük ilgi gördü. Konuklar, gençlerin iletişim biçimine saygı gösterip alkışlarla karşılık verdi. Çift, alkışlar eşliğinde ilk danslarını yaparken volkan gösterileri törene görsel bir hareketlilik kattı.

Simay ve Giray'ın hikayesi, sosyal medyada başlayan bir tanışmanın, karşılıklı anlayış ve aile desteğiyle nasıl kalıcı bir bağa dönüştüğünü gösterdi. Genç çiftin mutluluğu, törene katılan herkesle paylaşıldı ve gecenin ilerleyen saatlerinde devam eden kutlamalarla perçinlendi.

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNDE YAŞAYAN İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ SİMAY, SOSYAL MEDYADA...

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNDE YAŞAYAN İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ SİMAY, SOSYAL MEDYADA TANIŞTIĞI GİRAY İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ. GENÇ ÇİFT, DÜĞÜNLERİNDE YAŞADIKLARI MUTLULUĞU İŞARET DİLİYLE İFADE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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