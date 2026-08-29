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Babaeski'de market önünde 'kalem' bahanesiyle para toplayana zabıta müdahalesi

Babaeski'de market önlerinde 'kalem satıyorum' diyerek vatandaşlardan para isteyen kişi zabıta tarafından yakalandı; üzerinden 1.875 TL çıktı, idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Babaeski'de market önünde 'kalem' bahanesiyle para toplayana zabıta müdahalesi

Babaeski'de market önünde 'kalem' bahanesiyle para toplayana zabıta müdahalesi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, market önlerinde "kalem satıyorum" diyerek vatandaşlardan para talep eden bir şahıs, Babaeski Belediyesi Beyaz Masa'ya gelen şikayetler üzerine zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 1.875 TL nakit para bulundu.

Denetim ve tespitler:

Zabıta ekipleri ilçe genelinde yürütülen denetimler sırasında özellikle market girişleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda benzer talepleri mercek altına aldı. Şahsın, mağazaların önünde durarak 'kalem satıyorum' bahanesiyle vatandaşlardan para topladığı belirlendi ve durum üzerine üst araması yapıldı.

Yapılan işlem ve belediye açıklaması:

Bulunan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu, şahsa ise 1.764 TL idari para cezası kesildi. Babaeski Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan açıklamada, "Vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimler ilçe genelinde sürdürülmeye devam edecek" denildi.

Babaeski’de ‘kalem satıyorum’ bahanesiyle dilencilik yapan şahsa zabıta müdahalesi

Babaeski’de ‘kalem satıyorum’ bahanesiyle dilencilik yapan şahsa zabıta müdahalesi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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