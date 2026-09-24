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Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

Babaeski'de zabıta, marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünleri imha etti; 6 markete toplam 22 bin 230 lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

Denetim raporu:

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde öncelikli olarak ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi, ayrıca raf etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumu kontrol edildi.

Tespit edilen ihlaller ve müdahale:

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçtiği belirlenen çok sayıda ürün raflardan toplatılarak imha edildi. Ekipler, satışa sunulan ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirerek işlem yaptı.

uygulanan yaptırımlar ve sonuçları:

Yapılan incelemeler sonucunda şartlara uymadığı tespit edilen 6 markete idari yaptırım uygulandı; işletmelere toplam 22 bin 230 lira idari para cezası kesildi. Denetim raporunda ihlal çeşitleri ve imha edilen ürünlerin 'çok sayıda' olduğu kaydedildi.

Denetimlerde fiyat etiketi ve kasa fiyatı uyumunun kontrol edilmesi, tüketici haklarının korunması amacıyla yürütülen işlemler arasında yer aldı.

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNİN MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERİNDE, SON...

KIRKLARELİ’NİN BABAESKİ İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNİN MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERİNDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÇOK SAYIDA ÜRÜN TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ. KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN 6 MARKETE TOPLAM 22 BİN 230 LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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