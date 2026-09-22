Babasının kucağında son veda: tutuklu baba bebeğinin tabutunu taşıdı

Olayın gelişimi:

16 Eylül 2026 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil kontrolden çıkıp istinat duvarına çarpıp devrildi. Kazada ağır yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Anne Cansu Kocakurt da aynı kazada yaşamını yitirdi. Umay bebeğin otopsi işlemleri Atatürk Devlet Hastanesinde tamamlandıktan sonra cenaze memleketi Karabüke getirildi.

Kaza ve müdahale:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi ve hastanedeki tıbbi çabalara rağmen Umay bebeğin hayatı kurtarılamadı. Resmi kayıtlarda sürücünün kimliği H.K. (73) olarak yer aldı ve soruşturma sürüyor.

Cenaze töreni ve veda:

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Elif Camiinde düzenlenen cenaze töreninde öğle vakti kılınan namazın ardından Umay bebek toprağa verildi. Törene jandarma eşliğinde katılan tutuklu baba, küçük kızının tabutunu kucağında taşırken ortaya çıkan görüntüler katılımcıların yüreklerini burktu.

Umay Melek Kocakurt, annesi Cansu Kocakurt’un mezarının yanında son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma, yetkili kurumlar tarafından takip ediliyor.

BARTIN’IN AMASRA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN VE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİREN 3 AYLIK UMAY MELEK KOCAKURT, GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANARAK TOPRAĞA VERİLDİ. JANDARMA EŞLİĞİNDE CENAZE TÖRENİNE KATILAN TUTUKLU BABANIN BEBEĞİNİN TABUTUNU KUCAĞINDA TAŞIDIĞI ANLAR YÜREKLERİ DAĞLADI.