Babasının mirasını mindere taşımak:

57 yaşındaki tekvando antrenörü Mehmet Ali Dursun, Ankara'da başlayan spor yaşamını Mersin'in Silifke ilçesinde sürdürdü. Antrenörlük kariyeri boyunca yaklaşık 11 bin lisanslı sporcu yetiştirdi ve 2014-2015 yıllarında Milli Takım Antrenörü olarak görev yaptı. Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonları çıkaran Dursun, geçirdiği ameliyat sonucunda yüzde 40 engelli oldu; buna rağmen sporla bağını koparmadı ve şimdi bilgi birikimini kızıyla paylaşıyor.

spor geçmişi ve antrenörlük kariyeri:

Dursun'un yıllara yayılan kariyerinde hem sporculuk hem antrenörlük dönemleri dikkat çekiyor. Uzun yıllar süren çalışmalar, farklı düzeylerde madalya ve dereceler elde eden sporcuların yetişmesine zemin hazırladı. Milli Takım Antrenörlüğü yaptığı 2014-2015 dönem de meslek hayatının önemli kırılma noktalarından biri oldu.

Elif'in yükselişi ve rolü:

Gazi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Elif Dursun, babasının desteği ve kendi azmiyle tekvandoda ilerledi. Yedi yıldır spor yapan Elif, siyah kuşakta 1. dan seviyesine ulaştı ve artık antrenmanlarda hem sporcu hem de yardımcı olarak görev alıyor.

"Ben 13 yaşındayım, 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Siyah kuşak 1. danım. Öğrencilerimize yardımcı oluyorum burada. Aynı zamanda babamın da öğrencisiyim"

Antrenörlük serüvenine dair konuşan Mehmet Ali Dursun ise şunları söyledi: "Şu anda tekvando antrenörlüğünü yapıyorum. Ondan önce de sporculuk hayatım oldu. Bir rahatsızlığımdan dolayı ameliyat oldum. Engelli bir birey olarak tekvandoya devam ediyoruz. Dünya şampiyonları çıkardık, Avrupa şampiyonları çıkardık. Bunun yanında da yine yolumuza kızım Elif’in desteğiyle devam ediyoruz. Elif kızım da 1. dan siyah kuşak oldu. Onunla beraber inşallah daha birçok bayrak dalgalandırmaya talibiz"

Dursun, kızı Elif'in desteğiyle sporu sürdürmeye devam ettiklerini vurguluyor; baba-kız ikilisi, sahip oldukları tecrübeyi sahada paylaşarak çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE YAŞAYAN TEKVANDO ANTRENÖRÜ MEHMET ALİ DURSUN (SİYAH EŞOFMANLI), YILLARINI VERDİĞİ SPOR HAYATINDA YETİŞTİRDİĞİ BİNLERCE SPORCUNUN ARDINDAN ŞİMDİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KIZI ELİF'E (SAĞ BAŞTA)AKTARIYOR.