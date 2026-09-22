Bacaklarda inatçı kalınlaşma lipödemin işareti olabilir

hastalık nedir:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, lipödemin özellikle kadınlarda görülen ve genellikle kalça ile bacaklarda simetrik, orantısız yağ dokusu artışıyla seyreden bir durum olduğunu vurguluyor. Uz. Dr. Demiroğlu, "Lipödem yalnızca estetik bir sorun değil ağrı, hassasiyet ve hareket kısıtlılığına yol açabilen kronik bir hastalıktır" diyerek konuya dikkat çekti.

belirtiler ve ayırt edici özellikler:

Uz. Dr. Demiroğlu, lipödemin sık rastlanan belirtilerini şöyle sıralıyor: her iki bacakta benzer ve orantısız kalınlaşma, diyete ve kilo kaybına rağmen bacaklarda yeterince incelme olmaması, dokunmakla ağrı veya hassasiyet, kolay morarma, bacaklarda ağırlık ve gerginlik hissi ile gün içinde artabilen şişlik. Ayrıca yağlanmanın ayakları genellikle etkilememesi ve ayak bileği üzerinde adeta bir manşet görünümü oluşturması lipödem açısından önemli bir ipucu olarak belirtiliyor.

Uz. Dr. Demiroğlu, "Düzenli beslenmesine ve kilo vermesine rağmen bacaklarında belirgin bir incelme olmayan, dokunmakla ağrı ve hassasiyet hisseden ya da kolay moraran kadınlarda şikayetlerin nedeni lipödem olabilir" uyarısında bulunuyor. Lipödem çoğu zaman kilo fazlalığı veya selülitle karıştırılabiliyor ve doğru tanı konulmadığında uzun süre fark edilmeyebiliyor.

ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımı:

Uzman, lipödem tanısının klinik değerlendirmeyle konulduğunu ve benzer görünüme yol açabilecek obezite, lenfödem ve toplardamar hastalıkları gibi durumların ayırt edilmesi gerektiğini belirtiyor. Tedavi planı hastalığın evresine, kişinin yakınmalarına ve günlük yaşamındaki etkilenmeye göre kişiye özel düzenleniyor.

Tedavi yaklaşımları arasında uygun egzersiz programları, kilo yönetimi, kompresyon uygulamaları, cilt ve doku sağlığının korunması ile gerekli durumlarda ödem kontrolüne yönelik rehabilitasyon yöntemleri yer alabiliyor. Uz. Dr. Demiroğlu, burada amaçlananın yalnızca görünümü değiştirmek olmadığını, ağrıyı ve ağırlık hissini azaltmak, hareketliliği korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurguluyor.

Uz. Dr. Demiroğlu, lipödemli kişilerin sıkça çevrelerinden "daha fazla diyet ya da egzersiz" yanıtı aldığını, bunun hastalarda suçluluk ve çaresizlik duygusuna yol açabildiğini aktarıyor: "Lipödem bir irade eksikliği değildir. Kişinin uzun süre yalnızca diyet ve egzersizle sonuç almaya çalışması hem tanının gecikmesine hem de psikolojik yıpranmaya neden olabilir."

erken farkındalığın önemi:

Uz. Dr. Demiroğlu, lipödemin ilerleyen dönemlerde günlük yaşamı ve fiziksel aktiviteyi etkileyebileceğini belirterek erken farkındalığın tedavi ve yönetim açısından kritik olduğunu söylüyor. "Bacaklarınızın vücudunuza göre orantısız olduğunu düşünüyor, kilo vermenize rağmen bu bölgelerde belirgin bir değişiklik görmüyor, ayrıca ağrı, hassasiyet veya kolay morarma yaşıyorsanız bunu yalnızca kilo problemi olarak değerlendirmeyin" şeklinde çağrıda bulunuyor.

Son olarak, doğru tanı ve kişiye özel takip planının ilk adım olduğunu belirten Uz. Dr. Demiroğlu, lipödem konusunda deneyimli bir hekim tarafından yapılacak muayenenin önemli olduğunu ifade ediyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. SİDAR BURCU ATEŞ DEMİROĞLU