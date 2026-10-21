Bacakta ani şişlik ve ağrı uyarısı: pıhtı ihmal edilirse tehlikeli olabilir

Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, bacak toplardamarlarında oluşan kan pıhtılarının (derin ven trombozu) ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Celkan, özellikle tek bacakta aniden gelişen şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi bulguların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bacakta şişlik ve ağrı en önemli belirtiler arasında:

Uzman, tek taraflı ortaya çıkan ve açıklanamayan şişlik ile ağrının derin ven trombozunun en önemli ipuçları olduğunu söyledi. Bu yakınmaların sadece kas yorgunluğuna veya günlük hareketlere bağlanmaması gerektiğini belirten Celkan, böyle bir durumda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurmanın önemine dikkat çekti.

Risk faktörleri ve korunma önerileri:

Prof. Dr. Celkan, trombüs oluşumunda etkili olabilecek başlıca faktörleri şu şekilde sıraladı: uzun süre hareketsiz kalmak, büyük cerrahi işlemler, hastanede yatış, bazı kanser türleri, gebelik ve doğum sonrası dönem, önceki pıhtı öyküsü ve bazı kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları. Ayrıca uzun yolculuklar ve masa başında uzun süre oturmanın riski artırdığına işaret etti.

Korunma için hareket etmenin, düzenli aralıklarla ayağa kalkıp dolaşmanın ve yeterli sıvı alımının faydalı olduğunu söyleyen Celkan, pıhtı önleyici ilaçların yalnızca hekim önerisiyle kullanılmasını önerdi.

Acil durum işaretleri ve yapılması gerekenler:

Prof. Dr. Celkan, özellikle ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma durumlarında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti. Bu belirtilerin akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli) gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara işaret edebileceğini söyledi.

Son olarak Celkan, erken tanı ve uygun tedavinin komplikasyonları önlemede belirleyici olduğunu, vatandaşların şüpheli belirtileri ihmal etmemesi ve kontrollerini ertelememesi gerektiğini kaydetti.

PROF. DR. CELKAN: "BACAKTA ANİ ŞİŞLİK VE AĞRIYA DİKKAT. PIHTI HAYATİ RİSK OLUŞTURABİLİR"