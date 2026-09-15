bademli köyünde besihanede yangın: 6 büyükbaş telef oldu

yangının çıktığı besihane ve müdahale:

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde, M.A.I. adına kayıtlı bir besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan hayvanların seslerini duyan köy sakinleri, durumu hızla jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti ve yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında olaya jandarma da müdahil oldu ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

zarar ve soruşturma:

Söndürme çalışmaları sonucunda maalesef besihanede bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu. İçeride depolanmış yüzlerce saman balyası yangından büyük ölçüde zarar gördü. Olayda meydana gelen maddi kaybın yaklaşık 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik ve adli tespitlerin ardından olayın çıkış nedeni netlik kazanacak ve sorumlulukla ilgili değerlendirmeler bu inceleme sonuçlarına göre yapılacak.

Köy sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için besihanelerde yangın güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti.

ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI BADEMLİ KÖYÜNDE BİR BESİHANEDE ÇIKAN YANGINDA 6 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU, YÜZLERCE SAMAN BALYASI ZARAR GÖRDÜ