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Bafra emniyetinden uzun soluklu takip: 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde polis, 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.'yi yakalayarak kapalı cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bafra emniyetinden uzun soluklu takip: 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

olay ve yakalama:

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir hükümlü yakalandı. Yapılan tespitlere göre E.K. (38) hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

işlem ve teslim:

Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi işlemler gereği kapalı cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili yakalama ve teslim süreci, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 37 YIL 5 AY 16 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 37 YIL 5 AY 16 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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