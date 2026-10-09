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Bafra jandarması 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan zanlıyı gözaltına aldı

Bafra'da jandarma ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.D.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra jandarması 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan zanlıyı gözaltına aldı

Bafra jandarması operasyonla aranan şahsı yakaladı

Samsun’un Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Aranan şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hüküm giydiği belirtildi.

operasyon ve yakalama:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen araştırma ve takip çalışmaları neticesinde, M.D. isimli kişi tespit edilerek yakalandı. Yapılan müdahale ve arama süreci planlı şekilde yürütüldü.

adli süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, resmi prosedürler gereği Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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