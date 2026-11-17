Bafra Karma OSB'de toplantı ve ana kararlar

Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki güncel durum ve altyapı ihtiyaçları, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıya Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş, Bafra OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

doluluk, hizmet binaları ve geçici kabul kararı:

Toplantıda, bölgede bulunan 112 sanayi parseli içinde doluluk oranının yüzde 85 seviyelerine ulaşmış olması değerlendirildi. Bu çerçevede, inşaatı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, itfaiye istasyonu ve jandarma karakolu binaları için geçici kabul komisyonu oluşturulmasına karar verildi. Karar, işletmeye alma ve sahadaki hizmet kapasitesinin devreye alınması yönünde atılmış somut bir adım olarak kayda geçti.

genişleme sahası ve ulaşım altyapısına ilişkin adımlar:

Toplantı gündeminde ayrıca Alaçam ilçesi Göçkün mevkisindeki genişleme sahasına ilişkin imar planı ve parselasyon çalışmaları yer aldı. OSB'nin büyüme ihtiyacını karşılayacak bu alanla ilgili planlama sürecinin ilerletilmesi kararlaştırıldı.

Ulaşım güvenliği ve akışının iyileştirilmesi amacıyla Kolay yolu üzerinden yürütülen çalışmalar da detaylandırıldı. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından inşası tamamlanan köprünün bağlantı yolları ve kavşak düzenlemelerinin Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması, OSB içindeki asfalt yol çalışmalarının ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantı sırasında sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler de masaya yatırılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Altyapı ve genişleme süreçlerine ilişkin alınan kararlar, bölgenin işletme kapasitesinin düzenli şekilde artırılmasına ve ulaşım erişiminin güçlendirilmesine yönelik adımlar içeriyor.

Yetkililer, belirlenen plan ve komisyonlarla birlikte işletme ve yatırım süreçlerinin koordine edilmesinin hedeflendiğini belirtti ve saha çalışmaları ile planlama adımlarının eşgüdüm içinde yürütüleceğini vurguladı.

SAMSUN BAFRA KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE (OSB) DOLULUK ORANI YÜZDE 85'E ULAŞIRKEN, BÖLGENİN GENİŞLEME ALANI VE ULAŞIM ALTYAPISINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.