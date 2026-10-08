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Bafra pirinci için resmî koruma: mahreç tesciliyle yöresel bağ güçlendi

OMÜ öncülüğündeki çalışmalarla Bafra pirinci, 22 Mayıs 2026'da 1862 tescil numarasıyla mahreç işareti olarak tescillendi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bafra pirinci için resmî koruma: mahreç tesciliyle yöresel bağ güçlendi

Bafra pirincinin coğrafi işaret tescili:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öncülüğünde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda Bafra pirinci, yöresel kimliğini resmileştiren bir adım attı. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarında ürün, mahreç işareti türüyle tescillenerek Bafra ile olan tarihi bağını tescillemiş oldu.

çalışma süreci ve analizler:

Coğrafi işaret çalışmaları 2019 yılında başladı. İlk aşamada Bafra'nın çeltik üretim tarihine ilişkin kapsamlı bilimsel kaynak taramaları yapıldı. 2019-2020 döneminde tarla denemeleri kurularak elde edilen örnekler üzerinde toplam 55 analiz gerçekleştirildi; bunlar arasında 20 fiziksel ve 35 fiziko-kimyasal analiz yer aldı. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan bilimsel raporlama 2021 yılında tamamlandı.

başvuru, tescil ve tarihsel kayıt:

Bafra Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuruya dayanarak süreç resmiyete taşındı; başvuru 11 Ekim 2022 tarihinde yapıldı ve sonuç olarak 22 Mayıs 2026 tarihinde ürün, 1862 tescil numarası ile tescillendi. TÜRKPATENT kayıtlarında tescil türü açıkça "mahreç işareti" olarak belirtildi.

çalışma ekibi ve rol dağılımı:

Coğrafi işaret çalışmaları, OMÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akay liderliğinde yürütüldü. Çalışmada ayrıca Prof. Dr. İsmail Sezer, Araş. Gör. Dr. Elif Öztürk Ay, Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Can Bahadır ve Ziraat Fakültesi lisans öğrencileri görev aldı.

Tescil, Bafra'nın yüzyıllara dayanan çeltik üretim kültürünün önemli bir ürünü olan Bafra pirincinin yöreyle olan ilişkisinin hukuki ve ticari açıdan korunmasını güçlendiriyor. Bu belge, üretimin özgünlüğünü gösterirken yöresel üreticilere de marka değeri kazandırma potansiyeli taşıyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BAFRA...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BAFRA PİRİNCİ, COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEREK YÖREYLE OLAN BAĞLANTISI RESMİYET KAZANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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