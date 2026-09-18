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Bafra şubesinden şehit babasına akülü sandalye desteği

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi, bağışlarla alınan akülü sandalyeyi bir şehit babasına teslim ederek günlük yaşamına destek oldu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bafra şubesinden şehit babasına akülü sandalye desteği

Akülü sandalye teslimatı:

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi, yerel bağışlarla temin edilen bir akülü sandalyeyi bir şehit babasına teslim etti. Yapılan teslimat, aileye günlük yaşamda kolaylık sağlayacak bir destek olarak değerlendirildi.

Dernek başkanının açıklaması:

İsmail Yıldırım teslimatın ardından duygularını paylaştı. Yıldırım, "Bizlere emanet edilen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Şehit babamıza akülü sandalyesini teslim etmekten dolayı mutluyuz. Bu anlamlı desteğin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Destek çalışmalarının süreci:

Dernek, aldığı bağışları önceliklere göre dağıtmayı sürdürüyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarıyla biliniyor. Bafra Şubesi yetkilileri, benzer yardımların devam edeceğini belirtti ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ BAFRA ŞUBESİ, BİR ŞEHİT BABASINA AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE EDEREK ANLAMLI BİR...

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ BAFRA ŞUBESİ, BİR ŞEHİT BABASINA AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE EDEREK ANLAMLI BİR DESTEĞE İMZA ATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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