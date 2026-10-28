Bafra'da cumhuriyet coşkusu yürüyüşle sokaklara taştı

kutlama yürüyüşü ve başlangıç:

Samsun’un Bafra ilçesinde, 29 Ekim programları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet etkinlikleri, ilçede canlı bir yürüyüşle başladı. Kaymakamlığın organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş, yürüyüşe katılarak Cumhuriyetin 103. yılına dikkat çekti. Yürüyüş boyunca ritim sağlayan ekip, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı oldu; bando eşliğindeki kortej cadde boyunca ilgi topladı.

törenin sonlanışı ve çelenk sunumu:

Yürüyüş, programın planlandığı üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Meydanda önce saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Tören çerçevesinde Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı; çelenk sunumunun ardından resmi tören sonlandırıldı.

yerel katılım ve ritüelin önemi:

Yerel protokolün yanı sıra farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı yürüyüş, ilçede cumhuriyet ritüelinin canlı tutulduğunu gösterdi. Bando ve kortejin bir araya gelmesi, törene görsel ve duygusal bir yoğunluk kattı; etkinlik, hem resmi törenlerin hem de toplumun ortak anma alışkanlığının sürdüğünü vurguladı. Tören, düzenlenen programın ardından sona erdi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE "CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.