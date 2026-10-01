Bafra'da engellilere beş yıldız konforunda ücretsiz tatil imkânı

Bafra'da engelsiz tatil projesi hayata geçirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Samsun" vizyonu doğrultusunda Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde engelli bireylere ve ailelerine yönelik ücretsiz tatil kampı hizmetini başlattı. 5 yıldızlı otel konforunda tasarlandığı belirtilen tesis, engelsiz erişim standartlarına uygun düzenlemelerle misafirleri ağırlıyor.

Tesis ve konaklama:

Tesis bünyesinde ikişer kişilik 16 oda bulunuyor ve aynı anda 32 misafir konaklayabiliyor. Konaklama programları 3 gün 2 gece dönemler halinde düzenleniyor. Yerleşim ve odaların düzenlenmesinde erişilebilirlik ilkeleri esas alındığı için fiziksel dolaşımda güçlük yaşayan katılımcılar da bağımsız kullanım avantajı elde ediyor.

Kamplarda misafirlere üç öğün ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor ve günlük ihtiyaçlara yönelik düzenlemelerle konforlu bir konaklama hedefleniyor. Tesisin sunduğu hizmetin, bölgedeki mevcut rehabilitasyon merkezleriyle tamamlayıcı nitelikte olduğu vurgulanıyor.

Etkinlikler, kültür turları ve ulaşım desteği:

Kampa katılanlar için kültür-sanat programları, bilgi yarışmaları, canlı müzik ve şiir dinletileri gibi sosyal etkinlikler planlanıyor. Program kapsamında ayrıca rehberler eşliğinde bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik turlar düzenleniyor; katılımcılar UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile Batık Minare gibi noktalara götürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sadece konaklama değil ulaşım desteği de sağlıyor. Özel donanımlı engelsiz turizm otobüsleriyle belirlenen güzergâhlardan ve misafirlerin evlerine yakın noktalardan alınan katılımcılar, kamp sonrası yine güvenli şekilde adreslerine bırakılıyor.

28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp programı; Samsun Engelliler Federasyonu koordinasyonunda, Bafra Görme Engelliler Derneği iş birliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Bu dönemde görme, işitme ve bedensel engelli bireyler ile down sendromlu katılımcılar ve aileleri bir araya geldi.

Kamp boyunca doğa yürüyüşleri ve uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziler ile katılımcılar Kızılırmak Deltası'nı keşfetti. Ayrıca kampta engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların ele alındığı istişare toplantıları da yapıldı.

Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı Mehmet Akbulut programla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Samsun Büyükşehir Belediyemiz, Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ardından Bafra Doğanca Mahallesi’nde gerçekten çok kıymetli bir hizmeti hayata geçirdi. Mavi Işıklar’ın kapasitesinin yetersiz kaldığı noktada burası tamamlayıcı bir ek tesis işlevi görüyor."

Belediye yetkilileri, Bafra Doğanca'daki engelli tatil kampı programlarının belirlenen periyotlar dahilinde yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “ENGELSİZ SAMSUN” VİZYONU KAPSAMINDA BAFRA İLÇESİ DOĞANCA MAHALLESİ’NDE ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNE YÖNELİK ÜCRETSİZ TATİL KAMPI HİZMETİNİ HAYATA GEÇİRDİ. 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA HİZMET VEREN TESİSTE DÜZENLENEN KAMPLAR, ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMINA KATKI SAĞLIYOR.