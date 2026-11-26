Bafra'da eski Tofaş kavşağında çarpışma: minibüs sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Samsun-Sinop kara yolu yan yolundaki Eski Tofaş kavşağında bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, yan yol ile kara yolunun birleştiği noktada meydana geldi.

Kaza yeri ve araçların yönü:

Edinilen bilgiye göre, yan yolda Samsun yönünde ilerleyen Abdulkadir Yavuz (26) idaresindeki 55 ASH 065 plakalı otomobil ile kara yoluna çıkmak isteyen Süleyman Aydoğan (55) yönetimindeki 55 M 4840 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın, iki yolun birleştiği alanda gerçekleştiği bildirildi.

Yaralı ve soruşturma:

Kazada minibüs sürücüsü Süleyman Aydoğan yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.