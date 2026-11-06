Bafra'da ev yangını: tek odada başlayan alevler anne ve 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkiledi

Yangının çıktığı yer ve seyri:

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Işık 2. Sokak'ta İrfan G.'ye ait üç katlı binanın birinci katındaki odada henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Yangının çıktığı odada bulunan K.G. isimli anne ile 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; anne ve çocuk ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve tespit çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN BİRİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ.