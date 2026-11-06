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Bafra'da ev yangını: tek odada başlayan alevler anne ve 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkiledi

Kemalpaşa Mahallesi'nde bir evin odasında çıkan yangında anne K.G. ile 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi; itfaiye kısa sürede müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da ev yangını: tek odada başlayan alevler anne ve 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkiledi

Yangının çıktığı yer ve seyri:

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Işık 2. Sokak'ta İrfan G.'ye ait üç katlı binanın birinci katındaki odada henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Yangının çıktığı odada bulunan K.G. isimli anne ile 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; anne ve çocuk ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve tespit çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN BİRİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE 4 YAŞINDAKİ...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN BİRİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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