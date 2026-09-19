Bafra'da gazilere vefa buluşması

Gaziler Günü Bafra'da anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte protokol temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri bir araya geldi. Program kapsamında hem anma törenleri hem de kahvaltı ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Tören ve anma etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Bafra Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar Alparslan Türkeş Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda konuşan Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, Türk milletinin bağımsızlığını korumak için tarih boyunca ağır bedeller ödediğini vurguladı. Altınpınar, şehit ve gazilerin Anadolu'nun vatan hâline gelmesinde büyük payı olduğunu belirterek, 'Hatıralarınızda taşıdığınız her hadise, bedenlerinizde taşıdığınız her yara, vatan sevgisinin, fedakârlığın ve cesaretin birer nişanesidir. Sizlere minnettarız' dedi.

Kaymakam Altınpınar ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle andı; hayattaki gazilere sağlık ve huzur diledi.

Protokol konuşmaları ve dernek ziyareti

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuşmasında Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan terörle mücadele ve 15 Temmuz'a kadar uzanan bağımsızlık mücadelelerine dikkat çekerek, bugünkü huzurun şehitler ve gaziler sayesinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin ise Gaziler Günü'nün tarihin yaşayan kahramanlarına şükran sunmak için önemli olduğunu söyledi; gaziliğin gerektiğinde canı ortaya koymak ve bayrağı korumak anlamına geldiğini belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Şahin, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle yad ederken hayattaki gazilere saygılarını sundu.

Programın ardından Bafra protokolü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesi'ni ziyaret ederek Şube Başkanı Rahmi Şahin ve gazilerle bir araya geldi; etkinlik, anma ve dayanışma vurgusuyla sona erdi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMLARDA GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ BİR ARAYA GELDİ. BAFRA KAYMAKAMI DR. MUSTAFA ALTINPINAR, GAZİLERİN TAŞIDIĞI HER YARANIN VATAN SEVGİSİ, FEDAKÂRLIK VE CESARETİN NİŞANESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.