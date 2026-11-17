Bafra'da sigara bırakma çalışmaları devam ediyor

Bafra ilçesinde, kamu kurumlarında görev yapan personelin sigarayı bırakmasını teşvik etmek amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Çalışmalar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı gezici sağlık aracı ile kurum ziyaretleri biçiminde gerçekleştiriliyor.

zararın somut olarak gösterilmesi:

Sağlık ekipleri ziyaretlerde özel ölçüm cihazları kullanarak sigara kullanan kişilerin nefesindeki karbonmonoksit seviyesini ölçüyor ve bu veriler üzerinden sigaranın vücuda verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu yaklaşım, riskin somut hale getirilmesi ve bırakma motivasyonunun güçlendirilmesi amacını taşıyor.

kişiye özel tedavi ve takip:

Uzman hekimler ve sağlık personeli eşliğinde yapılan değerlendirmelerde kişilerin nikotin bağımlılık düzeyleri belirleniyor ve buna göre bireysel sigara bırakma planları oluşturuluyor. Hekim tarafından uygun görüldüğünde, Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanan sigara bırakma ilaçları ve nikotin bantları ücretsiz olarak sağlanıyor. Süreç boyunca bırakma girişiminde bulunanlar, belirli aralıklarla telefonla aranarak veya kontrole davet edilerek takip ediliyor; böylece tekrar bağımlılık başlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız üzerinden "Sigara Bırakma Polikliniği" bölümünü seçerek randevu alabiliyor. Ayrıca doğrudan Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesindeki sigara bırakma birimlerine başvuru yaparak destek talep edebiliyorlar.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN SİGARAYI BIRAKMASINI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.