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Bafra'da hasat şenliğinde bir ilk: çeltik ağalığı 400 bin lirayla sahibini buldu

Bafra'daki 13. Çeltik Hasat Şenliği'nde açık artırmada 400 bin lira bağışlayan Osman Akbaş, geliri öğrencilere aktarılmak üzere Türkiye'nin ilk çeltik ağası oldu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bafra'da hasat şenliğinde bir ilk: çeltik ağalığı 400 bin lirayla sahibini buldu

Bafra'da 13. Çeltik Hasat Şenliği'nde ağalık geleneğine yeni bir uygulama getirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Harız Mahallesi'nde düzenlenen 13. Çeltik Hasat Şenliği, hem sezon başlangıcını işaret etti hem de Türkiye çapında bir ilki kaydetti. Açık artırmada 400 bin lira bağış yaparak ağalık unvanını kazanan çiftçi Osman Akbaş, ağalık gelirinin Bafra Dedeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacağını açıkladı.

Çeltik üretiminin ölçeği ve ekonomik katkısı:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz etkinlikte Türkiye genelinde çeltik üretiminin yaklaşık 1 milyon ton olduğunu ve bunun %18'inin Samsun'da gerçekleştiğini belirtti. Yılmaz, Samsun içindeki üretimin %66'sının Bafra'da yapıldığını, yaklaşık 4 bin 500 üreticinin çeltik yetiştiriciliğiyle uğraştığını ve sadece Bafralı üreticilerin il ekonomisine yaklaşık 4 milyar lira katkı sağladığını vurguladı. 2026 yılını Bafra pirincinin coğrafi işaret kazanması açısından önemli bir yıl olarak niteleyen Yılmaz, bunun üreticilere somut bir avantaj sağlayacağını aktardı.

Protokolün vurguları ve şenlik programı:

Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar çeltiğin Bafra ekonomisindeki önemine dikkat çekerek binlerce ailenin geçimini bu ürüne bağladığını söyledi. Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise üreticilere teşekkür ederek emeklerinin boşa gitmemesini diledi. Açık artırmanın ardından Osman Akbaş'a ağalık kasketi ve yeleği Vali Yardımcısı Çavuş tarafından giydirildi. Program, protokol üyeleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen çeltik hasadıyla sona erdi.

BAFRA OVASI&#039;NDA ÇELTİK HASADININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA HARIZ MAHALLESİ&#039;NDE &quot;13. ÇELTİK HASAT...

BAFRA OVASI'NDA ÇELTİK HASADININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA HARIZ MAHALLESİ'NDE "13. ÇELTİK HASAT ŞENLİĞİ" DÜZENLENDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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