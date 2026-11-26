Bafra'da dava süreci ve olayın kısa özeti

Samsun’un Bafra ilçesinde 17 Nisan 2026 tarihinde Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi’nde meydana gelen kavgaya ilişkin yargılama tamamlandı. Olayda, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun tartışması büyüyerek bıçaklı ve şişli kavgaya dönüştü; üç kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında U.C. (27) ve F.A. (26) sırtlarından bıçak ve şiş darbeleriyle yaralandı, bir kişi olan Y.Ö. ise darp edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahısları Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltı, tutuklama ve cezaevine sevk:

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, ilk olarak A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında olaya karıştıkları belirlenen F. T.B., B.M.H. ve H.R.S. de gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden A.K. Kavak Cezaevi’ne, diğer dört kişi ise Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mahkeme kararı ve cezalar:

Sanıklar "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandı. Mahkeme, sanıklara şu hapis cezalarını verdi: A.K. 14 yıl, F. T.B. 20 yıl, A.Ç.Ü. 20 yıl, B.M.H. 20 yıl ve H.R.S. 20 yıl. Böylece toplamda beş sanığa 94 yıl hapis cezası verilmiş oldu.

Davaya ilişkin soruşturma ve yargılama süreçlerinde kaydedilen adımlar, olayın tanıkları ve adli işlemler sonucunda mahkemenin bu kararına ulaşıldı. Yetkililerce yürütülen soruşturmanın detayları adli makamlar tarafından takip ediliyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGAYLA İLGİLİ TUTUKLANAN 5 SANIĞA TOPLAM 94 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ.