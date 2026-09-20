Dolar 48,7813 +0,04%
Euro 56,0010 0,00%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.910,01 -0,43%
EUR/USD 1,1484 -0,06%
Brent Petrol 99,14 -0,15%
--°

Bafra'da modern seralar hızla doluyor: kapasite yüzde 85'e ulaştı

Samsun-Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 23 parselin yüzde 85'i doldu; 8 firma üretimde, 3'ü inşaatta ve 160 bin m2'de berry üretimi planlanıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bafra'da modern seralar hızla doluyor: kapasite yüzde 85'e ulaştı

bölge doluluk oranı ve yatırım gelişimi:

Samsun’un Bafra ilçesinde kurulan Samsun-Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi modern sera yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Bölgedeki 23 sanayi parselinin yüzde 85'inde doluluk sağlanırken, altyapı ve inşaat süreçleri sürüyor.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede 8 firma üretime başladı, 3 firmanın inşaat çalışmaları devam ediyor ve 11 firmaya parsel tahsisi gerçekleştirildi. Bafra Ovası’nın verimli toprakları ile Kızılırmak’ın sunduğu tarımsal imkanlar, projenin tercih edilmesinde etkili oldu.

planlanan üretim hedefleri ve yöntemleri:

Proje kapsamında 160 bin metrekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle berry grubu meyve yetiştiriciliği yapılması planlanıyor. İlk etaptaki çalışmalarla kontrollü ortamda verim ve kaynak kullanımının artırılması hedefleniyor.

Yatırımın ilk etabında 15 mühendis görev alıyor. Yeni nesil kontrollü tarım altyapısı sayesinde su, enerji ve besin çözeltilerinin daha verimli kullanılması amaçlanıyor. 53 dönümlük ilk etap için yılda 2 kez hasat yapılması ve yaklaşık 100 ton üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Proje, hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı hem de kontrollü tarım uygulamalarıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. İnşaat ve tesisleşme süreci devam ederken üretime geçen firmaların sayısındaki artış, bölgenin cazibesinin güçlendiğine işaret ediyor.

BAFRA SERA ORGANİZE

BAFRA SERA ORGANİZE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa’da ev yapımı isota yönelim güçlendi, kilogramı 500 liraya çıktı
images

Bandırma enstitüsünde su ürünleri için yeni histoloji laboratuvarı
images

Güney Marmara'da hasat başladı, verim iyi ama üretici zararda
images

Sabancı Holding COP31'in elektrifikasyon partneri olarak dönüşümü sahada uygulay...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı