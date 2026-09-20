Bafra'da modern seralar hızla doluyor: kapasite yüzde 85'e ulaştı

bölge doluluk oranı ve yatırım gelişimi:

Samsun’un Bafra ilçesinde kurulan Samsun-Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi modern sera yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Bölgedeki 23 sanayi parselinin yüzde 85'inde doluluk sağlanırken, altyapı ve inşaat süreçleri sürüyor.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede 8 firma üretime başladı, 3 firmanın inşaat çalışmaları devam ediyor ve 11 firmaya parsel tahsisi gerçekleştirildi. Bafra Ovası’nın verimli toprakları ile Kızılırmak’ın sunduğu tarımsal imkanlar, projenin tercih edilmesinde etkili oldu.

planlanan üretim hedefleri ve yöntemleri:

Proje kapsamında 160 bin metrekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle berry grubu meyve yetiştiriciliği yapılması planlanıyor. İlk etaptaki çalışmalarla kontrollü ortamda verim ve kaynak kullanımının artırılması hedefleniyor.

Yatırımın ilk etabında 15 mühendis görev alıyor. Yeni nesil kontrollü tarım altyapısı sayesinde su, enerji ve besin çözeltilerinin daha verimli kullanılması amaçlanıyor. 53 dönümlük ilk etap için yılda 2 kez hasat yapılması ve yaklaşık 100 ton üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Proje, hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı hem de kontrollü tarım uygulamalarıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. İnşaat ve tesisleşme süreci devam ederken üretime geçen firmaların sayısındaki artış, bölgenin cazibesinin güçlendiğine işaret ediyor.

BAFRA SERA ORGANİZE