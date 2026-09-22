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Bafra'da organik tarım çiftliğinde saman deposu alevlere teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde organik tarım işletmesine ait saman deposunda saat 17.00'de yangın çıktı; itfaiye ve belediye ekipleri müdahaleyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bafra'da organik tarım çiftliğinde saman deposu alevlere teslim oldu

yangının çıktığı yer ve ilk anlar:

Karaköy Hara mevkiinde bulunan bir organik tarım işletmesinde, Saat 17.00 sıralarında saman balyalarının bir arada bulunduğu depoda yangın başladı. Alevler kısa sürede yayılarak depo çevresinde yoğun duman oluşturdu.

müdahale ekipleri ve çalışma düzeni:

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bafra Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri yangına müdahale ediyor. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak ve yangının civar alanlara sıçramasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

hasar tespiti ve gözlemler:

Yangının boyutu sahadan ve drone ile havadan görüntülendi; depoda bulunan saman balyalarında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Müdahale ekipleri soğutma ve yeniden alevlenmeyi önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor; olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit işlemleri devam ediyor.

EKİPLERİN ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

EKİPLERİN ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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