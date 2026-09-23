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Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

Bafra'da saman deposunda çıkan yangında 400 ton yonca, 5 bin balya saman, 2 bin balya tritikale ile yem makinesi ve balyalar zarar gördü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 02:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

yangının çıkışı ve yer:

Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesinde dün saat 17.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre saman deposunda ot kırma makinesinden yangın çıktı.

müdahale ve zarar tespiti:

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bafra'nın yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahalede iş makineleri de kullanıldı.

Yaklaşık 8 saattir devam eden yangında ilk belirlemelere göre 400 ton yonca, 5 bin balya saman, 2 bin balya tritikale, yem makinesi ve balyaların yandığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun çalışması sürüyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİR TARIM İŞLETMESİNE AİT SAMAN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜK ÇAPTA...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE BİR TARIM İŞLETMESİNE AİT SAMAN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASARA YOL AÇTI. YANGINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 400 TON YONCA İLE BİNLERCE BALYA SAMAN VE TRİTİKALE YANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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