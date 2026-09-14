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Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı

Bafra'da 'Sokaklar Güvende' uygulamasında, uygulama noktalarını haberleşme gruplarında paylaşan 10 kişi Cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı

Bafra'da 'Sokaklar Güvende' uygulaması kapsamında operasyon

Samsun'un Bafra ilçesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" uygulaması kapsamında, trafik ekiplerinin uygulama yaptıkları noktalara ilişkin bilgileri çeşitli haberleşme gruplarında paylaştıkları tespit edildi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Şüphelilerin tespiti ve gözaltı:

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, uygulama noktalarını diğer kişilere bildirenlerin belirlenmesi üzerine 10 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda bu kişiler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Adli sürece sevk:

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından hepsi Bafra Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE &quot;SOKAKLAR GÜVENDE&quot; UYGULAMASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE "SOKAKLAR GÜVENDE" UYGULAMASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, TRAFİK EKİPLERİNİN UYGULAMA NOKTALARINI HABERLEŞME GRUPLARINDA PAYLAŞARAK BİLDİRDİĞİ TESPİT EDİLEN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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