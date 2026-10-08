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Bafra'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişi jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Samsun jandarması, yürüttüğü çalışmalarla uyuşturucu ticaretinden 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi Bafra'da yakalayıp kapalı cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişi jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

bafra'da aranan şahıs yakalandı:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Bafra ilçesinde bir kişinin izine ulaşıldı. Yapılan takip ve araştırma sonrası şahıs yakalandı.

suçlama ve ceza:

Şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan kişi hakkında adli sürecin gerektirdiği işlemler başlatıldı.

gözaltı sonrası süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, ilgili kurumlara sevk edilmek üzere Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNDAN 9...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNDAN 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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